Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 08:35 Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki minik Ecrin'in cansız bedeni evlerinin önünden akan derenin 2 km uzağında bulunan köprünün altında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f6609a062fdc0fc04842b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı! Sokak ortasında kadına kurşun yağmuru Elazığ'da orman yangını Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü Ümit Özdağ'dan Akbelen'de çam ormanlarının katledilmesine direnen köylülere destek Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit