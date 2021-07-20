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  4. 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu

2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu

Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki minik Ecrin'in cansız bedeni evlerinin önünden akan derenin 2 km uzağında bulunan köprünün altında bulundu.

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