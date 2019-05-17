2 yaşındaki Öz kızını darp eden anneye 1 yıl 3 ay hapis
17 Mayıs 2019 12:50
2 yaşındaki Öz kızını darp eden anneye 1 yıl 3 ay hapis
Zonguldak’ta 2017 yılında 2 yaşındaki öz kızı Esila’yı darp eden annenin vahşeti, eşinin durumdan şüphelenip eve gizli kamera koymasıyla ortaya çıkmıştı. 5.5 yıl hapis istemiyle yargılanan ve Türkiye’nin konuştuğu olayda anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gökçebey ilçesinde beyaz eşya işletmesi bulunan 29 yaşındaki Erdem T., 2014 yılında Tuğba T. ile görücü usulüyle evlenerek dünya...