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  3. 17 Mayıs 2019 12:50

2 yaşındaki Öz kızını darp eden anneye 1 yıl 3 ay hapis

Zonguldak’ta 2017 yılında 2 yaşındaki öz kızı Esila’yı darp eden annenin vahşeti, eşinin durumdan şüphelenip eve gizli kamera koymasıyla ortaya çıkmıştı. 5.5 yıl hapis istemiyle yargılanan ve Türkiye’nin konuştuğu olayda anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gökçebey ilçesinde beyaz eşya işletmesi bulunan 29 yaşındaki Erdem T., 2014 yılında Tuğba T. ile görücü usulüyle evlenerek dünya...

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