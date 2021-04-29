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2 yaşındaki Süleyman her yerde aranıyor

Tokat'ta yayladaki evlerinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına teröristlerin korkulu rüyası ''Boralar'' timi de katıldı.

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