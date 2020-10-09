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  3. 09 Ekim 2020 17:25

2 yaşındaki torununun eline tutuşturduğu silahı ateşledi!

Video Galeri
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı! Araçlar yolda kaldı
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı! Araçlar yolda kaldı
Video Galeri
İstanbul'da akılalmaz olay! Sahiplendikleri köpeklere işkence ettiler!
İstanbul'da akılalmaz olay! Sahiplendikleri köpeklere işkence ettiler!
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Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
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Sahte alkolden 7 kişi öldü! Yüzey temizleyiciye içki aroması katıp içmişler!
Sahte alkolden 7 kişi öldü! Yüzey temizleyiciye içki aroması katıp içmişler!
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GMİS Genel Başkanı açıkladı! 62 işçide koronavirüs tespit edildi
GMİS Genel Başkanı açıkladı! 62 işçide koronavirüs tespit edildi
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Kişi başı gelir yalnızca 1 ilde artış gösterdi!
Kişi başı gelir yalnızca 1 ilde artış gösterdi!
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