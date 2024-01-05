Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 2 yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 05 Ocak 2024 Cuma Saat: 09:10 Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65979d65c85ec235eb0bdf83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu gece! Doğalgaz borusu patladı; 2 bina tahliye edildi 7 ilde büyük operasyon! 2 suç örgütü birden çökertildi İmamoğlu taziye ziyaretinde Kur'an okudu 15 yaşındaki genç kız sokak ortasında ölü olarak bulundu İmamoğlu seçim kampanyasına başlıyor Yarım milyar TL'lik kuyumcu soygunu Bir kadın daha katledildi! Defalarca tehdit etmiş! Fatih Portakal, AK Parti'nin adaylarını açıkladı: ''Emir demiri keser!'' İstanbul'da kanlı pusu! İş insanını pusu kurup öldürdü