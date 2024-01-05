2 yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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