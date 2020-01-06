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  3. 06 Ocak 2020 18:25

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini yaktı !

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asgari ücretle çalışan bir işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı. Esat Şahan isimli mobilya işçisi bir rakamla da 20 milyon lirayı kaçırdı.

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