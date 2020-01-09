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  3. 09 Ocak 2020 13:55

20 bin Suriyeli daha sınıra dayandı

Suriyeli sığınmacıların İdlib’den Türkiye sınırına akınları sürüyor. Son iki günde 20 bin Suriyeli’nin daha Türkiye sınırına akın ederken, bu sayının daha fazla artmasından endişe ediliyor.

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