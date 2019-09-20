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  3. 20 Eylül 2019 20:35

20 Eylül 2019 İllerimizde Üç Günlük Hava Durumu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

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20 Eylül 2019 İllerimizde Üç Günlük Hava Durumu
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