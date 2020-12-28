  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Aralık 2020 16:25

20 gün önce kırmızı ile kapanan korona haritası yeşile dönüyor

Samsun’da artan koronavirüs vakalarını düşürmek için alınan tedbirler sonucunda koronavirüs risk haritası yeşile dönmeye başladı.

Video Galeri
48 saatlik su kesintisi alarmı! Vatandaş stok yapıyor
48 saatlik su kesintisi alarmı! Vatandaş stok yapıyor
Video Galeri
Emniyet'in özür dilediği Ali Çiftçi: Yeni bir hayat kurmak istiyorum
Emniyet'in özür dilediği Ali Çiftçi: Yeni bir hayat kurmak istiyorum
Video Galeri
Kaçak doğumhanede çocuk pazarlığı! ''Bakamıyorsanız bize satın''
Kaçak doğumhanede çocuk pazarlığı! ''Bakamıyorsanız bize satın''
Video Galeri
Vatandaşın borç kuyruğu kamerada
Vatandaşın borç kuyruğu kamerada
Video Galeri
''Vatan hainleri villalarda parti veriyor''
''Vatan hainleri villalarda parti veriyor''
Video Galeri
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 Suriyeli gözaltında
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 Suriyeli gözaltında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM