20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler

Mardin'den Siirt'e gelen dağcılar, 1500 rakımlı dağın zirvesinde açan ve sadece 20 gün canlılığını koruyabilen ters laleleri görmek için 2 saat yürüyerek 7 kilometre yol katetti.

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