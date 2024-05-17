Anasayfa Video Galeriler Gündem 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 13:06 Mardin'den Siirt'e gelen dağcılar, 1500 rakımlı dağın zirvesinde açan ve sadece 20 gün canlılığını koruyabilen ters laleleri görmek için 2 saat yürüyerek 7 kilometre yol katetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66472c167492996b930263e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor Çetin Doğan tahliye oldu 24 kişiye mezar olan binanın müteahhitti kendini böyle savundu İnternetteki lüks daire ilanıyla büyük vurgun Para çekerken aman dikkat: ATM fareleri yine iş başında İstanbul'da metrobüste yangın paniği Havalimanında korku dolu anlar: Uçaktan düştü Kurban derisi, zekat, fitre... Paraları PKK'ya aktarmışlar İstanbul'da restoran alev alev yandı; gözyaşlarıyla izlediler