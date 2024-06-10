Anasayfa Video Galeriler Gündem 20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var 20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 09:10 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-22' operasyonlarında 157 uyuşturucu satıcısının yakalandığını; bunların 56'sının tutuklandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666698d758537ee0d60abc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arazi kavgasında üvey annesini öldüren sanığa çifte indirim Korkunç olay: Minik bebek süt dolu kovaya düştü Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye'ye bir rekor, bir madalya ile dönüyor İstanbul'da kar maskeli cinayet: Bir genç öldürüldü Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı TİGEM arazisinde büyük yangın Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov