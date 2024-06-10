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  4. 20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var

20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-22' operasyonlarında 157 uyuşturucu satıcısının yakalandığını; bunların 56'sının tutuklandığını duyurdu.

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