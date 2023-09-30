Anasayfa Video Galeriler Gündem 20 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var 20 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var 30 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 10:10 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 90 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6517c9df416a0467c20c5ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu Filenin Sultanı Hande Baladın'ı hiç böyle görmediniz Akdeniz'de göçmenlere ölümcül müdahale kamerada Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri büyüklükte deprem uyarısı Bir polis bıçaklandı, özel harekat ve JASAT operasyon düzenledi Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı