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20 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 90 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

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