Anasayfa Video Galeriler Gündem 20 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var 20 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 17:15 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde ''nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi'' suçlarına yönelik operasyonda 50 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f306920faaa3799202d073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metro istasyonunda intihar! Ardında bıraktığı mesaj yürek dağladı Bir ilimizde ''Büyükşehir'' tabelası heyecan yarattı Murat Kurum'dan Cem Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret Erdoğan: ''Milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyor'' ''Boğazlarım yanıyor, gribim'' diyenlere kötü haber; nedeni ortaya çıktı İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü Kız kardeşini taciz eden sapık ağabeye de ceza indirimi