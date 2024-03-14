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  4. 20 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var

20 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde ''nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi'' suçlarına yönelik operasyonda 50 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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