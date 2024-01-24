20 ilde ''tacizci'' operasyonu:: 35 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde "Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele" kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 35 zanlının yakalandığını duyurdu.

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