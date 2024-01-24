Anasayfa Video Galeriler Gündem 20 ilde ''tacizci'' operasyonu:: 35 gözaltı var 20 ilde ''tacizci'' operasyonu:: 35 gözaltı var 24 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 09:00 Güncelleme: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde "Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele" kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 35 zanlının yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b0a786034641bfb20363b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alacak/verecek kavgası cinayetle bitti İstanbul'da gece kulübünde çatışma! 2’si polis 5 yaralı var Turizm başkentimizdeki manzara keyfi sonrası ölüm kalım savaşı Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı Bu görüntüler Türkiye'den: Kar kalınlığı 7 metre! İstanbul'da dehşet! 2 kadını defalarca bıçakladı: 1 ölü İstanbul'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik'' Bahçeli'den Özgür Özel'e: ''Türkiye'de Dersim diye bir yoktur''