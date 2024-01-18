Anasayfa Video Galeriler Gündem 20 ilde zehir tacirlerine ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var 20 ilde zehir tacirlerine ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var 18 Ocak 2024 Perşembe Saat: 15:40 Güncelleme: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:40 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 163 şüphelinin yakalandığını, 741 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a91c57c8aad61cd40b2793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu Yine mi Esenyurt ? Evet yine Esenyurt! Muhtarlıkta maganda kurşunu! Altlar çamur dedi, çoraplarıyla girdi... Türkiye onu konuşuyor! İstanbul'da yol çöktü; bir bina boşaltıldı! Tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar