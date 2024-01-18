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  4. 20 ilde zehir tacirlerine ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var

20 ilde zehir tacirlerine ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 163 şüphelinin yakalandığını, 741 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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