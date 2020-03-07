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  3. 07 Mart 2020 17:30

20 kişilik grup genç kızı sokak ortasında linç etti!

ABD'nin New York kentinde 15 yaşında olduğu bildirilen genç kız, sokak ortasında 20 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

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