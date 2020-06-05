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  3. 05 Haziran 2020 17:35

20 yaşında gencin öldüğü bot kazası kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 20 yaşındaki Emir Balkaya'nın yaşamını yitirdiği bot kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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