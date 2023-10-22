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  4. 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş

20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş

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İzmir'de, 2008 yılından bu tarafa kapalı garajda muhafaza edilen 1959 model klasik otomobil, yeni sahibine satılmasının ardından 15 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı.

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