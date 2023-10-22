Anasayfa Video Galeriler Gündem 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 20:45 Güncelleme: 22 Ekim 2023 Pazar 20:45 İzmir'de, 2008 yılından bu tarafa kapalı garajda muhafaza edilen 1959 model klasik otomobil, yeni sahibine satılmasının ardından 15 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65355fc192ede512f7691977" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu