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  3. 03 Mayıs 2017 16:20

20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor

Eskişehir’de bir mermer ustası artık iş yeri haline gelen kabristanlarda 20 yıldır mezar yapıyor.

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