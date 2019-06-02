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  3. 02 Haziran 2019 15:45

20 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde katletti

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor... Diyarbakır'da bir kişi, 20 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürdükten sonra yol kenarına bırakıp kaçtı.

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