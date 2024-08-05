200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL

Burdurlu 61 yaşındaki bir kişi, 200 bin TL'ye satın aldığı 1990 model otomobile sadece 400 bin TL masraf yaparak aracını 2 milyon TL'lik bir efsaneye dönüştürdü.

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