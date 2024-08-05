Anasayfa Video Galeriler Gündem 200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL 200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 15:01 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:01 Burdurlu 61 yaşındaki bir kişi, 200 bin TL'ye satın aldığı 1990 model otomobile sadece 400 bin TL masraf yaparak aracını 2 milyon TL'lik bir efsaneye dönüştürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0bf301fe04f899d0756f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi Deniz Akkaya hakkında zorlama hapis talebi için karar verildi 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı Robot süpürge bomba gibi patladı Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu