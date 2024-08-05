  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL

200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL

Güncelleme:

Burdurlu 61 yaşındaki bir kişi, 200 bin TL'ye satın aldığı 1990 model otomobile sadece 400 bin TL masraf yaparak aracını 2 milyon TL'lik bir efsaneye dönüştürdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada
İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada
Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü
Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü
Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi
Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi
Deniz Akkaya hakkında zorlama hapis talebi için karar verildi
Deniz Akkaya hakkında zorlama hapis talebi için karar verildi
15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti
15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti
15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı
15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Robot süpürge bomba gibi patladı
Robot süpürge bomba gibi patladı
Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı
Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı
Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu
Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu