200 bin liralık vurgun yaptı: Rezidansta alem yaparken yakalandı
21 Mayıs 2019 14:30
200 bin liralık vurgun yaptı: Rezidansta alem yaparken yakalandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde otomobil, ziynet eşyası ve para çalan çetenin üyelerinden biri İstanbul’da bulunan lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı. Olay, 27 Mart tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobil ile mahalleye gelen 4 kişi, girdikleri 3 evden...