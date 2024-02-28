Anasayfa Video Galeriler Gündem 200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı 200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:55 Depremin vurduğu Hatay’da yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nden geriye sitenin tabelası ve boş arazi kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dee7065f3cfa726b0fcbe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biz bakıyoruz, Araplar yiyor... O Türkiye'nin yeşil altını... Fiyatını duyanın ağzı açık kaldı Kaçak sığınmacılara dev operasyon: 42'si organizatör 333 gözaltı var Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi çığ altında Yaz öncesi Akdeniz kıyılarında ürküten manzara Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Kahreden ölüm! 3'üncü kattan aşağı düştü ''Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'' Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti İstanbul'da FETÖ operasyonu; 7 kişi gözaltına alındı