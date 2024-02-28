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  4. 200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı

200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı

Depremin vurduğu Hatay’da yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nden geriye sitenin tabelası ve boş arazi kaldı.

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