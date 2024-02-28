200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı

Depremin vurduğu Hatay’da yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nden geriye sitenin tabelası ve boş arazi kaldı.

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