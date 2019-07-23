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  3. 23 Temmuz 2019 14:50

200 milyon dolarlık uyuşturucuyla polis aracına çarptı

Avustralya’da bir adam 200 milyon dolar değerinde metamfetamin taşıdığı minibüsüyle park halindeki polis aracına çarptı. Avustralya’nın Sydney kentinde aracında kilolarca metamfetamin uyuşturucu madde bulunan Simon Tu, karakolun önünde park halindeki polis aracına çarpıp kaçtı. Polis tarafından olaydan bir saat sonra bulunan minibüste, kolilerin içine saklanmış 200 milyon değerinde 273...

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