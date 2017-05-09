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  3. 09 Mayıs 2017 00:15

2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu

Bir milyon vatandaşın oylarıyla belirlediği 2017 Altın Palmiye Ödülleri, sahiplerini buldu. Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Ödülünü Oktay Kaynarca alırken İlçe Belediye Başkanı Ödülünü ise Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilal Özkan kazandı.

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