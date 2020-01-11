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  3. 11 Ocak 2020 00:45

2020 yılının ilk ay tutulması böyle görüntülendi

2020 yılının merakla beklenen parçalı ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti. Tutulma anı ise fotoğraf karelerine yansıdı.

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