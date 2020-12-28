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  3. 28 Aralık 2020 12:15

2021 yılı asgari ücreti belli oldu: 3 bin TL hayaldi, hayal olarak kaldı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısını tamamlandı. Yeni yılda asgari ücret AGİ dahil net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmış oldu. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Karara muhalif, katılmıyoruz" dedi. Ayrıca işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin de 75 TL ile devam edeceği açıklandı.

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