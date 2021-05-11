2021 yılından utandıran Türkiye manzarası...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Lefkoşa Caddesi'nde dün kurulan semt pazarından çöpe atılan sebze ve meyveler bölge halkı tarafından toplandı. Bayrama sadece 2 gün kala çekilen bu görüntüler yürekleri parçaladı.

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