  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 2021 yılından utandıran Türkiye manzarası...

2021 yılından utandıran Türkiye manzarası...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Lefkoşa Caddesi'nde dün kurulan semt pazarından çöpe atılan sebze ve meyveler bölge halkı tarafından toplandı. Bayrama sadece 2 gün kala çekilen bu görüntüler yürekleri parçaladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
FSM'de tek teker faciası kamerada
Nesli tehlike altındaydı... Manavgat'ta görüntülendi
Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı
Bilim Kurulu üyesi Tezer'den bayram uyarısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi
Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı
Manisa'ya şehit ateşi düştü