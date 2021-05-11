Anasayfa Video Galeriler Gündem 2021 yılından utandıran Türkiye manzarası... 2021 yılından utandıran Türkiye manzarası... 11 Mayıs 2021 Salı Saat: 15:21 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Lefkoşa Caddesi'nde dün kurulan semt pazarından çöpe atılan sebze ve meyveler bölge halkı tarafından toplandı. Bayrama sadece 2 gün kala çekilen bu görüntüler yürekleri parçaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609a76bda5805f6f6f672e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada FSM'de tek teker faciası kamerada Nesli tehlike altındaydı... Manavgat'ta görüntülendi Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı Bilim Kurulu üyesi Tezer'den bayram uyarısı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı Manisa'ya şehit ateşi düştü