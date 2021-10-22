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  4. 2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda

2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda

Sivas'ta toptan satış yapan bir market yağ fiyatlarına indirim yapınca uzun kuyruklar oluştu.

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