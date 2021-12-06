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2022 bütçe görüşmelerinde gergin anlar

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

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