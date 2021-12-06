Anasayfa Video Galeriler Gündem 2022 bütçe görüşmelerinde gergin anlar 2022 bütçe görüşmelerinde gergin anlar 06 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 17:00 TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ae179a33b53046627e93f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın... Kamyonetten firar eden koyunlar kamerada Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf! İstanbul Metrosu'nda hamile kadın iğrenç taciz Canlı yayın kestiren soru: ''Katar'a para almaya mı geldiniz ?'' Bahçeli'den Müge Anlı'ya çok özel telefon Evde vahşet! Çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı Samsunlu ''otomobillerin Picassosu'' siparişlere yetişemiyor 10 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar