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  4. 2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor

2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor

2022'nin en önemli gök olayı, yılbaşı akşamı izlenebilecek. 31 Aralık 2022 gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülecek.

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