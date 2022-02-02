Anasayfa Video Galeriler Gündem 2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı 2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 14:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı yılına göre yüzde 17 artarak, 17,6 milyar dolar olduğunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa66d089ec425c515b4fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yemek Sepeti kuryeleri eylemde Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi! Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti! Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar