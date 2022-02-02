2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı yılına göre yüzde 17 artarak, 17,6 milyar dolar olduğunu duyurdu.

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