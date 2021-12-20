''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı

TikTok’ta ‘unicosobreviviente’ isimli hesabı kullanan ve 2027 yılında yaşadığını söyleyen zaman yolcusu olduğunu söyleyen kullanıcının paylaşımalrı sosyal medyada olay oldu.

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