Anasayfa Video Galeriler Gündem ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 14:06 TikTok’ta ‘unicosobreviviente’ isimli hesabı kullanan ve 2027 yılında yaşadığını söyleyen zaman yolcusu olduğunu söyleyen kullanıcının paylaşımalrı sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c063bc26f8a338f93569d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler Seyir halindeki otomobil kaynar su çukuruna düştü Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü İstanbul'da pes dedirten hırsızlık İSKİ açıkladı: 'Deponuz ve tesisatınız temizse musluk suyunu rahatça içebilirsiniz'' Van'ın ilk kez çığ haritası çıkarıldı Uzaya giden iş insanı Dünya'ya geri döndü