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  4. ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı

''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı

TikTok’ta ‘unicosobreviviente’ isimli hesabı kullanan ve 2027 yılında yaşadığını söyleyen zaman yolcusu olduğunu söyleyen kullanıcının paylaşımalrı sosyal medyada olay oldu.

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