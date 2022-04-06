Anasayfa Video Galeriler Gündem 208 depremzede daha evlerine kavuştu 208 depremzede daha evlerine kavuştu 06 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 13:45 Elazığ’ın Sivrice ilçesinde işlemleri tamamlanan 208 konutun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624d6f673747c5246c391023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'den Bakan Nebati için olay olacak çıkış Bu çay bardağı için 47 milyon TL harcandı, 15 milyon TL daha gerekiyor Zafer Partisi lideri Özdağ, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Bir ilimiz diken üstünde! 148 yapı tahliye edildi MİT'ten dikkat ilan: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz Bakan Nebati ve Varank yerli otomobili test etti İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam O İzmir'in ''davulcu ablası''.. ''SİS''tanbul... Sis İstanbul'u yuttu, göz gözü görmedi...