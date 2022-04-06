  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 208 depremzede daha evlerine kavuştu

208 depremzede daha evlerine kavuştu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde işlemleri tamamlanan 208 konutun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Akşener'den Bakan Nebati için olay olacak çıkış
Bu çay bardağı için 47 milyon TL harcandı, 15 milyon TL daha gerekiyor
Zafer Partisi lideri Özdağ, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Bir ilimiz diken üstünde! 148 yapı tahliye edildi
MİT'ten dikkat ilan: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz
Bakan Nebati ve Varank yerli otomobili test etti
İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam
O İzmir'in ''davulcu ablası''..
''SİS''tanbul... Sis İstanbul'u yuttu, göz gözü görmedi...