Anasayfa Video Galeriler Gündem 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 15:36 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 15:36 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında, 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc29b47ee1df9025037223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında! İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! 3 ilde terör operasyonu: Onlarca gözaltı var TIR, yolcu minibüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trafikte görülmemiş kavga! Tartıştığı sürücüyü köprüden aşağı uçurdu Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı