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  4. 21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı

21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı

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Bundan 21 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında ağrıları yeniden başlayan 58 yaşındaki kadının yumurtalıklarından tam 23 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı.

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