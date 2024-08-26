Anasayfa Video Galeriler Gündem 21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı 21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 00:11 Güncelleme: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 00:11 Bundan 21 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında ağrıları yeniden başlayan 58 yaşındaki kadının yumurtalıklarından tam 23 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cb9e102ce02bb76b094a87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler Türkiye'den... Sel ya da taşkın değil, tam 8 asırlık gelenek Camide çocuğunun oksijen makinesi için kullandığı elektriğin parasını bu notla bıraktı Kocaelispor’un şampiyonluk kupası kayboldu İstanbul'da genç kıza korkunç saldırı: ''Döve döve hastanelik ettiler'' Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu İzmir'deki orman yangını kontrol altında Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu