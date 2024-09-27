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22 hain daha etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik'in hem sınırlarımız içinde hem de sınır ötesinde eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürerken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 22 bölücü terör örgütü daha etkisiz hale getirildi.

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