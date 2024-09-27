22 hain daha etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in hem sınırlarımız içinde hem de sınır ötesinde eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürerken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 22 bölücü terör örgütü daha etkisiz hale getirildi.

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