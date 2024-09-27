Anasayfa Video Galeriler Gündem 22 hain daha etkisiz hale getirildi 22 hain daha etkisiz hale getirildi 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 13:25 Güncelleme: 27 Eylül 2024 Cuma 13:25 Mehmetçik'in hem sınırlarımız içinde hem de sınır ötesinde eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürerken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 22 bölücü terör örgütü daha etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f6882d76349c058803b343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi Türkiye'de dağların hayaleti kamerada Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti