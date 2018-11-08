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  3. 08 Kasım 2018 09:55

222 yıllık tarihi ‘Azatlı Baruthanesi’ gün yüzüne çıktı

‘Azatlı Baruthanesi’nin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Günümüzde Başakşehir ilçesi sınırlarında kalan Osmanlı Devleti’nin 222 yıllık mirası olan baruthane, havadan görüntülendi. Osmanlı Padişahı III. Selim tarafından temelleri atılan modern ordu yapılaşmasının hayata geçirilen ilk projesi olan Azatlı Baruthanesi, 1794 temeli atılmış ve 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı. Dönem...

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