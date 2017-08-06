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  3. 06 Ağustos 2017 21:15

226 sporcu er meydanında güreşti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bu yıl 31.'si düzenlenen Dağköy Yağlı Güreşleri heyecanla başladı. Kispetlerini giyen pehlivanlar er meydanına çıkarak güreşti. Başpehlivanlık müsabakasında mücadele veren Hamza Köseoğlu rakibini yenerek şampiyon oldu.

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