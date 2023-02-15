Anasayfa Video Galeriler Gündem 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 17:50 Güncelleme: 15 Şubat 2023 Çarşamba 17:50 Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altına kalan bir kadın ve iki çocuk, 228 saat sonra kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ecf1365f0ecb64e444a0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı İstanbul'da ''ev'' sandığımız yapılar bakın ne çıktı Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı 227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı Canlı yayında isyan eden sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu İşte madencilerin hayat kurtaran ''domuz damı, ayı bacağı, sarma'' yöntemleri 7.6'lık deprem böyle vurdu! Gökyüzünde korkunç manzara Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'a videolu mesaj gönderdi! Dikkat çeken sözler Depremin açtığı 2 metrelik yarık kamerada!