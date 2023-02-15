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  4. 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı

228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altına kalan bir kadın ve iki çocuk, 228 saat sonra kurtarıldı.

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