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  3. 24 Ekim 2019 00:25

23 Ekim 2019 İllerimizde Hava Durumu

Meteoroloji'nin alınan tahminlere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de pus ve sisli hava hakim olacak.

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