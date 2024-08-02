Anasayfa Video Galeriler Gündem 23 ilde dev operasyon: Şüpheliler ''siberağa'' takıldı 23 ilde dev operasyon: Şüpheliler ''siberağa'' takıldı 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:06 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen “Siberağ-3” operasyonları ile siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ac777404ea1722b60a6453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Hizbullah İsrail'e roket yağdırdı: Gece gündüze döndü ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattı Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu