Anasayfa Video Galeriler Gündem 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 08:35 Güncelleme: 30 Ağustos 2024 Cuma 08:35 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d15a313b4fdce5e10c1b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi