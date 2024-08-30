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  4. 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı

23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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