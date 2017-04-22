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  3. 22 Nisan 2017 14:20

23 Nisan çocuk zinciri havadan görüntülendi

Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocukların oluşturduğu insan zinciri havadan görüntülendi.

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