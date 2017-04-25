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  3. 25 Nisan 2017 10:50

23 Nisan dönüşü Volkan’a ağıt

AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde, sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Volkan Aydınlıoğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

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