23 Nisan etkinliğine damga vuran sözler: ''TFF başkanını değiştirirdim''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle depremzede çocuklarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Kabulde söz alan bir çocuğun, ''Cumhurbaşkanı olduğumu varsayıyorum, ilk işim olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını değişirdim. Fenerbahçe'nin hakemlerle sorunu var çünkü.'' sözleri güne damgasını vurdu.

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