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  3. 23 Nisan 2017 12:20

23 Nisan kutlamalarında helyum gazlı balon patladı: 5 yaralı

Batman'da Atatürk Parkı’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

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23 Nisanın çalışan çocukları
23 Nisanın çalışan çocukları
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Arıları baş tacı yapan adam
Arıları baş tacı yapan adam
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Anneleri ile aynı uçakta hosteslik yaptılar
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Devlet erkanı Anıtkabirde
Devlet erkanı Anıtkabirde