23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten bu yana olduğu gibi Anıtkabir'deki anma törenine yine katılmadı.

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