Anasayfa Video Galeriler Gündem 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:36 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten bu yana olduğu gibi Anıtkabir'deki anma törenine yine katılmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6263ba7878670e19b77cada3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı İstanbul'da trafikte maganda dehşeti İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı Şimdi de kar payı dolandırıcılığı ! Mağdurları 80 milyon TL dolandırdılar Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem ''Eski başbakan ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelensin'' Yakamoz S-245'te Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi olay oldu Antalya'da dehşet! Bebekken kendisini evlatlık veren babasını katletti