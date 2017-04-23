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  3. 23 Nisan 2017 11:20

23 Nisanın çalışan çocukları

Elazığ’da yaşları 13 ve 14 olan iki kardeş, okuldan kalan zamanları ile hafta sonları sanayide çalışarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

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Devlet erkanı Anıtkabirde