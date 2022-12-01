23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu

Eskişehir’de “Sütçü Tezenegil” olarak tanınan 23 yaşındaki Sema Mihaliç, kendi işini bırakıp başladığı sütçülükte, günlük 400 litreye kadar verim alarak üretimin kıymetini tüm Türkiye’ye gösteriyor.

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