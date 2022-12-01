Anasayfa Video Galeriler Gündem 23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu 23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu 01 Aralık 2022 Perşembe Saat: 10:55 Güncelleme: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:55 Eskişehir’de “Sütçü Tezenegil” olarak tanınan 23 yaşındaki Sema Mihaliç, kendi işini bırakıp başladığı sütçülükte, günlük 400 litreye kadar verim alarak üretimin kıymetini tüm Türkiye’ye gösteriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63885df453faa363737ffd77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! 280 tonluk ''Peçenek'' denize indirildi Netflix'in yeni filmi İsrail'i ayağa kaldırdı ''Erkek doktor karımı muayene edemez'' deyip saldırdı! Belediyenin çocuklara çorba yardımına İmam Hatip Lisesi yönetiminden engel Meclis kürsüsünde AK Partili vekili ''Reis''e şikayet etti! Cezaevinden çıktı, genç kıza kabusu yaşattı! Gonca Vuslateri'den dansöz kostümü! Göğüs dekoltesi olay oldu Dünya Kupası’na Türk taraftar damga vurdu: Tribünde sevgilisine evlenme teklif etti İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi