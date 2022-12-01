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  4. 23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu

23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu

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Eskişehir’de “Sütçü Tezenegil” olarak tanınan 23 yaşındaki Sema Mihaliç, kendi işini bırakıp başladığı sütçülükte, günlük 400 litreye kadar verim alarak üretimin kıymetini tüm Türkiye’ye gösteriyor.

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